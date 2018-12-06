"Клиенты" Навального встретились за разговором

Премьер РФ хочет все более и более удобного общения с прессой. Неудобные собеседники удаляются. Нынешний традиционный "разговор" получился исключительно комфортным. Его обсуждают экономический эксперт Семен Новопрудский и кандидат в президенты РФ-2018 Павел Грудинин. Ведущая Елена Рыковцева

Опрос прохожих в Москве