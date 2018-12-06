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"Клиенты" Навального встретились за разговором

Дмитрий Медведев, Сергей Брилев и Алексей Навальный, коллаж

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Медведев убрал "дождевского" Фишмана, оставил лондонского Брилева.

Премьер РФ хочет все более и более удобного общения с прессой. Неудобные собеседники удаляются. Нынешний традиционный "разговор" получился исключительно комфортным. Его обсуждают экономический эксперт Семен Новопрудский и кандидат в президенты РФ-2018 Павел Грудинин. Ведущая Елена Рыковцева

Все, кто участвовал в "разговоре с Медведевым". Брилев среди них старожил
Все, кто участвовал в "разговоре с Медведевым". Брилев среди них старожил

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