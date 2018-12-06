Супермен встретился с Владимиром Путиным в комиксе Doomsday Clock #8

Президент России Владимир Путин появился в комиксе Doomsday Clock #8 – восьмом выпуске кроссовера комикс-вселенной “Хранителей” с основной вселенной DC, главным героем которой является Супермен. Выпуск комикса вышел в США 5 декабря.

В финале выпуска супергерой Огненный Шторм взрывает Красную площадь и всех, кто на ней находится, включая президента России.

Doomsday Clock #8 – ответвление вселенной классического графического романа “Хранители” и основной вселенной DC Comics, центральный персонаж которой – Супермен. Сюжет комикса обыгрывает теорию заговора, согласно которой правительство США участвовало в создании супергероев, чтобы получить контроль над миром.

В начале выпуска, после сражения в центре Москвы, Огненный Шторм случайно превращает в стекло толпу людей на Красной площади. Путин считает это террористической атакой, устроенной американским правительством. Супермен обещает Путину разобраться с проблемой, ловит Огненного Шторма и приводит его обратно в Москву.