Разоблачитель отравителей. Роман Доброхотов. Эфир в 21:05

В новом, юбилейном – 150-м – выпуске «Культа личности» – главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 8 декабря в 21.05
В гостях у Леонида Велехова главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов.
В новом, юбилейном – 150-м – выпуске «Культа личности» – главный редактор интернет-издания The Insider Роман Доброхотов.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Эфир 8 декабря в 21.05
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