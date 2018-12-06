Полиция и Роспотребнадзор снова сорвали концерт IC3PEAK

Полиция и Роспотребнадзор сорвали очередной концерт музыкального проекта IC3PEAK, избив при этом тур-менеджера группы и одного из зрителей.

Концерт должен был состояться на окраине Воронежа в пабе-бильярдной "12". Мероприятие до последнего дня не афишировалось и не было упомянуто даже на сайте заведения. Однако за несколько часов до концерта, на который было продано двести билетов, в паб пришли сотрудники Роспотребнадзора и полиции – по их словам, в среду в заведении кто-то отравился и написал жалобу на некачественную еду. Представители ведомств составили протокол о "не промаркированных разделочных досках и ножах" на кухне клуба, а также об "отсутствии специальных средств для мытья посуды", в связи с чем объявили о "временном закрытии заведения".

Администратор клуба "12" в ответ заявила, что сотрудники выдумали протокол из воздуха, так как никаких проверок не проводили и даже не заглядывали на кухню.

Группа IC3PEAK в этот момент уже была в клубе и готовилась к выступлению. Также в зал через чёрный ход удалось пройти около 70 зрителям. В итоге сотрудники полиции силой вытолкнули всех на улицу, попутно избив тур-менеждера IC3PEAK.

Уже на улице, когда музыканты попытались объяснить причину срыва концерта пришедшим на него, полицейские на глазах у всех избили одного из зрителей и увели его в служебную машину.