Американская резолюция по осуждению ХАМАС не принята ООН

Соединенные Штаты не смогли провести через Генеральную ассамблею ООН резолюцию, которая бы впервые осудила радикальную исламистскую группировку ХАМАС за террористические акты против Израиля.

Поскольку решение принималось двумя третями, а не простым большинством, резолюция на голосовании провалилась. За принятие резолюции высказались 87 государств-членов ООН, против - 58 стран, среди них Россия, арабские страны, а также государства Латинской Америки. Представители 32 государств воздержались.

По словам американского постпреда при ООН Никки Хейли, террористический характер действий ХАМАС "очевиден бесспорно". В проекте документа палестинская группировка осуждалась за "насилие, которое подвергает опасности мирных жителей". В резолюции, в частности, упоминаются применение ХАМАС ракет и зажигательных воздушных змеев против мирного населения Израиля.

По словам Хейли, "вопрос заключается в том, что ООН считает терроризм приемлемым... если он направлен против Израиля". Голосование против инициативы США можно считать проявлением антисемитизма, подчеркнула она накануне заседания.

Постпред Израиля при ООН Данни Данон выразил сожаление, что документ в итоге не был принят Генеральной ассамблеей, однако, отметил, что резолюция по осуждению ХАМАС "снискала весьма широкую поддержку".

В июне Генассамблея ООН осудила Израиль за использование силы против палестинцев. Тогда же США предложили дополнение к резолюции, где содержалось осуждение насилия, к которому прибегает движение ХАМАС. Однако оно не было принято.