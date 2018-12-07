Российский омбудсмен посетила раненых украинских моряков в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в следственном изоляторе "Матросская тишина" троих украинских моряков, которые были ранены при захвате кораблей в Керченском проливе российскими пограничниками.

Как написала Москалькова в своём инстаграме, полученные моряками ранения — легкой степени тяжести, а лечение "уже дает положительную динамику". На условия содержания украинские моряки не жалуются. Они, по словам российского омбудсмена, содержатся в медицинской части СИЗО "в просторных, чистых камерах с большими окнами". Заключенным обеспечивается усиленное питание, они имеют возможность открыть счета и покупать дополнительные продукты. У арестованных украинских моряков есть доступ к библиотеке и возможность переписываться по электронной почте с близкими, утверждает Москалькова.

25 ноября российские пограничники у берегов аннексированного Крыма протаранили, обстреляли, а затем захватили три корабля Военно-морских сил Украины. По утверждению Москвы, корабли нарушили государственную границу России. Позднее российский суд арестовал 24 украинских моряка до 25 января. Они находятся в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы. Наказание по этой статье предполагает до шести лет лишения свободы.

Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент в Чёрном море актом агрессии. Лидеры западных стран требуют от России немедленного освобождения украинских моряков.