Двоюродный брат Кадырова устроил смертельное ДТП в Грозном

Жители Чечни требуют от Рамзана Кадырова отреагировать на смертельное ДТП в Грозном, виновником которого стал его двоюродный брат, глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов. Об этом сообщает "Кавказский узел".

ДТП произошло в ночь с 4 на 5 декабря на въезде в Грозный. Автомобиль Mercedes, за рулем которого находился Ибрагимов, как утверждается, на огромной скорости врезался в "Жигули". В результате аварии двое пассажиров "Жигулей" – мать и дочь – погибли на месте. Водитель доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Ибрагимов не пострадал.

По данным "Кавказ.Реалий", охрана Ибрагимова изъяла телефоны у очевидцев ДТП, чтобы фотографии с места происшествия не попали в интернет. Кроме того, на следующий день люди из окружения чиновника обходили близлежащие дома и проверяли, нет ли в гаджетах местных жителей видеосвидетельств инцидента.

В правоохранительных органах Чечни 6 декабря подтвердили факт аварии и сообщили, что проводят проверку.

Сам Кадыров в 2015 году приравнял водителей, которые сознательно нарушают правила дорожного движения, к террористам и предложил ужесточить для них наказание. Он пообещал наказывать всех, включая своих родственников. ГИБДД Чечни с осени 2017 года возглавляет племянник Кадырова Идрис Черхигов.