Опрос: в мире преобладает негативный взгляд на Россию и Путина

У жителей большинства стран мира преобладает негативное отношение к России и её президенту Владимиру Путину, при этом многие из них согласны с утверждением, что роль России на международной арене за последние 10 лет выросла. Таковы данные опроса, проведенного в десятках стран американской социологической компанией Pew Research.
В целом, положительно к России относится 34 процента опрошенных, негативно - 54 процента. Оценки деятельности Путина на международной арене ещё более негативны. Положительно её оценивают только 26 процентов опрошенных. При этом 42 процента считает, что Россия стала играть более важную роль в международных делах, противоположного мнения придерживаются 19 процентов.
Мнение опрошенных о России и Путине в разных странах и регионах значительно отличается.
- Негативные оценки преобладают в странах Запада. Так, в Нидерландах негативно оценивают Россию 79 процентов опрошенных, позитивно - только 15. В Великобритании это соотношение - 66 к 22, а в США - 64 к 21. Чуть больше положительных оценок России - более 30 процентов - в Германии и Италии.
- Позитивно к России относится большинство жителей Филиппин (63 процента), Южной Кореи, ряда стран Африки и Латинской Америки, а также Греции.
- Негативные оценки преобладают в Японии и Израиле.
- "Антирейтинг" Владимира Путина в Польше достигает 89 процентов. В США не доверяют Путину 74 процента опрошенных.
- Положительно оценивают российского президента - из стран, где проводились опросы - только в Тунисе, Нигерии и Филиппинах.
- В Европе Путину больше обычного доверяют избиратели крайне правых и популистских партий, но и среди них его популярность не достигает 50 процентов.
- В целом, отношение к Путину за последние несколько лет на Западе практически не изменилось - оно незначительно улучшилось в Европе и несколько ухудшилось в США.
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