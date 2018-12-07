Опрос: в мире преобладает негативный взгляд на Россию и Путина

У жителей большинства стран мира преобладает негативное отношение к России и её президенту Владимиру Путину, при этом многие из них согласны с утверждением, что роль России на международной арене за последние 10 лет выросла. Таковы данные опроса, проведенного в десятках стран американской социологической компанией Pew Research.

В целом, положительно к России относится 34 процента опрошенных, негативно - 54 процента. Оценки деятельности Путина на международной арене ещё более негативны. Положительно её оценивают только 26 процентов опрошенных. При этом 42 процента считает, что Россия стала играть более важную роль в международных делах, противоположного мнения придерживаются 19 процентов.

Мнение опрошенных о России и Путине в разных странах и регионах значительно отличается.