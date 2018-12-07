"Отсняли в чужой квартире". Рассказ подставного украинца с Первого канала

Российский Первый канал показал подставного участника украинского Евромайдана в своём сюжете о годовщине событий. Под видом украинца-участника акций протеста в центре Киева в 2013 году, разочаровавшегося в итогах Майдана, был показан житель Белоруссии. Канал извинился за свой сюжет, возложив ответственность на него на внештатных журналистов и пообещал опубликовать их извинения.

Сюжет Первого канала про годовщину Евромайдана вышел 21 ноября, под названием “На Украине в годовщину Майдана опять жгут покрышки — теперь не за европейскую мечту, а за теплые батареи”. Один из персонажей сюжета, представленный как украинец Кирилл Чубенко, рассказывает: “Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда все это закончится”.

6 декабря российский блог Варламов.ру сообщил, что под именем украинца Кирилла Чубенко в сюжете выступил другой человек – белорус Виталий Юрченко.

Юрченко, как выяснилось, – сотрудник компании, снимающей телесюжеты по заказу разлчиных телеканалов. В интервью белорусской службе Радио Свобода он рассказал об обстоятельствах появления ролика:

От "Первого канала" пришел заказ – снять на Украине семью или человека, который как-то пострадал от того, что нет отопления, или газа, или это крайне дорого. Компания нашла видеооператора, он нашел, кого снять на Украине, снял сюжет, все как нужно было сделал, прислал его в нашу компанию, и оказалось, что с ним что-то не так, - я не сильно разбираюсь, что-то со звуком или картинкой. Отправлять заказчику было нельзя. Но это нужно было сделать срочно, и было принято решение попробовать снять здесь все то же самое, что было снято в сюжете из Украины. В компании предложили сняться мне. Я был новенький. Это не оправдание. Я не знаю, каким образом я на это согласился, – это тихий ужас, – но согласился в итоге. Переодели, отсняли в чужой квартире. Вернулись, и в этот момент я все-таки одумался и решил, что нельзя так делать. Говорю, давайте не будем, нельзя мне в этом участвовать, я даже права никакого не имел так выступать и говорить, а сюжет на тот момент уже отправили заказчику.