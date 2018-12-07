Сопредседателя "Другой России" приговорили к 3 годам колонии

Сопредседателя незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина приговорили к трём годам колонии по обвинению в покушении на контрабанду оружия. Об этом в Телеграме сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката.

Прокурор запросил для Аверина 4 года лишения свободы.

Аверин был задержан в апреле на границе России и территории Украины, подконтрольной сепаратистам самопровозглашенной "Луганской народной республики". Сообщалось, что у него нашли пистолет.

В "Другой России" утверждают, что оружие Аверину подбросили, а на самом пистолете обнаружили только один отпечаток среднего пальца левой руки активиста. В партии считают, что задержание Аверина – это провокация со стороны сотрудников ФСБ и Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э").