Трамп назвал экс-госсекретаря Тиллерсона "тупым как камень"

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона "тупым как камень" и "невероятно ленивым". По словам главы Белого дома, у Тиллерсона не было необходимых качеств, чтобы возглавлять американскую дипломатию. Президент подчеркнул, что гордится работой нынешнего госсекретаря Майка Помпео.

Рекс Тиллерсон в пятницу заявил в интервью каналу CBS, что его отношения с Трампом испортились из-за большой разницы в ценностях. По словам Тиллерсона, он неоднократно напоминал президенту, что некоторые его требования – незаконны. О каких именно поручениях идёт речь, не уточняется.

Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США в марте. Рекс Тиллерсон возглавлял американское внешнеполитическое ведомство около года. По данным СМИ, у него были разногласия с президентом из-за путей решения северокорейской проблемы и вопроса ядерной сделки с Ираном.