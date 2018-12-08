Париж готовится к протестам, закрыты музеи и магазины

В Париже власти готовятся к новой акции протеста так называемых "жёлтых жилетов". В ожидании уличных беспорядков - в которые перерастали акции уже несколько суббот подряд - в столице Франции приняты беспрецедентные меры безопасности.

Порядок на улицах Парижа обеспечивают 8 тысяч полицейских - значительно больше, чем в предыдущие дни. По всей Франции дежурство несут 89 тысяч полицейских.

Закрыты Эйфелева башня, Лувр и другие музеи, популярные торговые центры. Укреплены подступы к президентскому дворцу, а у здания парламента размещены бронированные машины.

Несколько сот демонстрантов утром в субботу собрались у Триумфальной арки, где обычно начинаются протесты. Столкновений с полицией пока не зафиксировано.

Движение "желтых жилетов" началось как протесты против повышения тарифов на топливо. Власти впоследствии отказались от этого шага, однако демонстрации продолжаются - их участники протестуют против экономической политики президента Эммануэля Макрона в целом. Власти предупреждают, что протесты "оседлали" радикальные, крайне правые и крайне левые элементы.