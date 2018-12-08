Прокуратура проверяет фильм "Праздник" о блокадном Ленинграде

Прокуратура в Петербурге проверяет "обстоятельства создания" фильма режиссёра Алексея Красовского "Праздник", действие которого происходит в блокадном Ленинграде. Чёрная комедия ещё до своего выхода вызвала резкую критику со стороны “Единой России” и не будет выпущена в широкий прокат.

Как сообщил сам Красовский телеканалу "Дождь", один из создателей фильма, который пока не был нигде показан, получил из прокуратуры уведомление о необходимости явиться на опрос. От него также требуют предоставить текст сценария фильма и видеоматериалы. Режиссёр также рассказал, что власти "запугивают" людей, которые помогали ему снять фильм, и оказывают давление на него самого — в частности, через налоговую инспекцию. Официальных комментариев прокуратуры пока нет.

Ранее картину резко раскритиковали в "Единой России” и близких к Кремлю СМИ. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал съёмки фильма в декорациях блокадного Ленинграда "глумлением над историей народа”. Министр культуры Владимир Мединский сначала заявил, что не считает нужным обсуждать картину до того как её посмотрел, а потом — что отказался читать сценарий, потому что "глупостям не чтец".

Красовский рассказывает, фильм носит сатирический характер и в нём нет глумления над погибшими в блокаду. Действие фильма происходит в новогоднюю ночь в доме привилегированной семьи. "Параллели с современными депутатами и чиновниками, наверное, понятны. Это, как мне кажется, и объясняет, почему нас сейчас так активно хотят запретить”, — говорит режиссёр.

Режиссёр отказался получать прокатное удостоверение в Министерстве культуры. Это означает, что в России фильм нельзя будет показывать в широком прокате в кинотеатрах, по телевидению и в онлайн-сервисах. Он сообщил, что выложит фильм в бесплатный доступ в Интернет в ночь на 31 декабря. "Праздник" снят на деньги, собранные режиссёром через краудфандинг.