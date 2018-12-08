В Вильнюсе проходит шестой Форум свободной России

В Вильнюсе проходит Форум свободной России - конференция, на которой проблемы России и пути их решения обсуждают оппозиционеры, гражданские активисты и эксперты, живущие как в России так и за её пределами.

Форум, организованный по инициативе Гарри Каспарова, проходит в столице Литвы уже в шестой раз, в нём участвует несколько сот человек. Как сообщил "Голосу Америки" ответственный секретарь форума Иван Тютрин, было получено около 500 заявок на участие в мероприятии.

На форуме организован ряд секций для обсуждения актуальных проблем, в том числе посвящённая российско-украинским отношениям с участием гостей из Украины. Также обсуждается противодействие официальной российской пропаганде.

Как указано в пресс-релизе форума, среди выступающих - Гарри Каспаров, юрист Марина Литвиненко, политик Иван Тютрин, публицист Аркадий Бабченко, галерист Марат Гельман, адвокат Марк Фейгин. Трансляция заседаний ведётся в Интернете. В этом году в рамках форума проходят и культурные мероприятия, в том числе концерты.

Накануне форум принял резолюцию в поддержку арестованного в России правозащитника Льва Пономарёва.