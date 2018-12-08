ФСБ: украинские моряки – не пленные, между РФ и Украиной нет войны

В ФСБ России заявляют, что украинские военные корабли, которые 25 ноября были захвачены российскими пограничниками в Чёрном море, нарушили правила судоходства по Керченскому проливу, которые действуют уже 20 лет.

На брифинге в Москве представители ФСБ в субботу заявили, что украинские моряки, в частности, не предупредили заранее, что собираются пройти через пролив. Кроме того, артиллерийские орудия украинских военных катеров, как утверждается, были расчехлены и готовы к бою.

В ФСБ заявили, что закрыли в день инцидента Керченский пролив для прохода судов из-за опасений, что украинские корабли осуществят провокацию против Керченского моста.

Представители российской спецслужбы также назвали обоснованными действия российских пограничников, в том числе стрельбу по украинским кораблям. Они заявили, что трое украинских моряков получили не пулевые ранения, а были ранены осколками от обшивки корабля.

Представители ФСБ также сказали, что 24 украинских военных, которые были арестованы и помещены в московские СИЗО, нельзя считать военнопленными – как добивается Украина, поскольку между Россией и Украиной нет состояния войны.

По словам начальника Следственного управления ФСБ Михаила Шишова, одного из арестованных – сотрудника Службы безопасности Украины – подозревают в том, что он якобы применял пытки к некоему "жителю Донбасса".

Украина пока не отреагировала на новые заявления ФСБ. Ранее украинские власти обвинили Россию в провокации и потребовали освободить моряков и вернуть три захваченных корабля. В Киеве утверждают, что они имели право свободно пройти через Керченский пролив по действующему договору. Страны Запада ранее также призвали Москву освободить моряков.

Россия захватила три украинских военных корабля вечером 25 ноября, обстреляв их, а перед этим несколько раз взяв один из них на таран. Моряков обвинили в незаконном пересечении российской границы. Исследовательская группа Bellingcat утверждает, что обстреляны корабли были в нейтральных водах, а не в территориальных водах России, как утверждает ФСБ.