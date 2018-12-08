В США врезавшегося в толпу неонациста признали виновным в убийстве

Суд присяжных в США признал Джеймса Филдса виновным в совершении убийства во время прошлогодних столкновений крайне правых активистов и их противников в американском Шарлотсвилле, сообщает агентство Reuters. Тогда Филдс на легковой машине врезался в толпу протестующих против акции националистов. В результате погибла одна женщина, еще девятнадцать человек были ранены.

Обвинение полагает, что Филдс принял решение сознательно наехать на людей из-за своих расистских взглядов. Кроме того, что обвиняемый считает себя неонацистом, он приехал в Шарлотсвилл (штат Вирджиния) из другого штата - Огайо - с исключительной целью участвовать в протестах. Филдс также запечатлён на снимке, сделанном за несколько часов до инцидента. На нём видно, как националист несёт плакат с эмблемой некой крайне правой организации.

Защита настаивала на отсутсвии в действиях Джеймса Филдс признаков расизма и ненависти к протестующим. Его адвокаты пытались убедить присяжных в том, что он принял решение наехать на людей из-за страха, что антифашисты на него нападут. Филдс не сознался в совершени преступления и заявил, что не хотел никому причинить вред и не хотел никого убивать.

Теперь суд должен назначить приговор Филдсу: за преднамеренное убийство ему грозит пожизненное заключение. Но в отдельном деле, в котором Филдс обвиняют в совершении преступлений на почве расовой ненависти, против него может быть вынесён смертный приговор.

В августе 2017 года в Шарлотсвилле в штате Вирджиния проходили масштабные протесты крайне правых. Их спровоцировал демонтаж двух памятников генералам-конфедератам, которые во время американской гражданской войны сражались с выигравшим войну Севером. На протесты отреагировали либерально настроенные граждане, которые прибыли в Шарлотсвилл и организовали там собственные митинги.

За день до нападения Джеймса Филдса в городе прошло факельное шествие националистов под лозунгом "Объединить правых". На следующий день, за несколько часов до того, как Уайт врезался в толпу, власти Шарлотсвилл приняли решение запретить митинг крайне правых.

После инцидента президент США Дональд Трамп вызвал волну критики заявлением, что "обе стороны" (националисты и либералы) виноваты в эскалации протестов и последующей трагедии.