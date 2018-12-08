Порошенко призвал США и ЕС запретить судам из РФ заходить в порты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал ЕС и США запретить российским судам заходить в европейские и американские порты.

В интервью Fox News он заявил, что именно таким должен быть ответ на действия России в Чёрном и Азовском морях, которые он назвал "агрессией". По словам Порошенко, Россия продолжает блокировать Азовсоке море, в том числе, для судов из Европейского союза.

Президент Украины вновь призвал НАТО направить корабли в Чёрное море, а страны Запада - ввести новый, "Азовский" пакет санкций против Москвы.

Президент Украины назвал "решительным" ответ Запада на захват Россией 25 ноября украинских кораблей в Чёрном море и арест моряков, однако заявил, что ожидает не слов, а действий.

Ранее в субботу представители ФСБ России заявили, что украинские военные корабли нарушили правила прохождения Керченского пролива. Их задержание объяснили, в том числе, опасением, что они атакуют Керченский мост. В ФСБ также отказались считать арестованных украинских моряков военнопленными, указав на то, что состояния войны между Россией и Украиной нет. Российские представители также отвергли обвинения в блокаде украинских портов.

Страны Запада ранее призвали Москву освободить 24 арестованных моряка и вернуть Украине корабли. Новый лидер германского ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не исключает запрета на заход следующих из Азовского моря российских судов в европейские порты. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, впрочем, дал понять, что в настоящий момент Берлин не поддерживает расширение санкций против России, опасаясь, что этот шаг приведет к ещё большей эскалации конфликта.