Путину скучно. Зачем президент приехал на съезд ЕР?

Владимир Путин 8 декабря выступил на XVIII съезде "Единой России". В его речи прозвучала критика партии власти. "Есть те, которые пользуются конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к ведущей политической силе; есть и такие, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить. Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне – и на самом верхнем, и на самом нижнем, муниципальном, потому что это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса", – сказал Путин.

Электоральный рейтинг Владимира Путина за последние полгода значительно упал. По оценкам социологов из фонда "Общественное мнение", в мае за него готовы были проголосовать 64% россиян, в июне – 56%, в сентябре – 46%, а в ноябре – 45%. В последний раз на таком уровне рейтинг Путина находился в феврале 2014 года. Рейтинг "Единой России" тоже обрушился – в первую очередь в связи с пенсионной реформой. В январе 2018 года партия имела рейтинг на уровне 52%, а к декабрю показатель упал до 35,4%.

Политолог Дмитрий Орешкин удивлен не тем, что Владимир Путин пожурил партию власти, а тем, что он вообще приехал на ее съезд.

– Мне кажется, "Единая Россия" сейчас находится в такой ситуации, когда что ни скажи – все равно никакого значения это иметь не будет. На съездах КПСС, с 21-го по 28-й, тоже произносили абсолютно правильные слова о том, что нужно быть ближе к народу, внедрять достижения научно-технического прогресса в экономику, бороться с уравниловкой… Все было очень разумно, правильно, взвешенно и не имело никакого отношения к реальной политической практике.

Он понимает, что за "Единую Россию" голосует меньше народа, потому что и его политику поддерживает меньше народа

Это знак торможения, замирания, стагнации партии, которая не находится в ситуации реальной политической конкуренции и реальной политической демократии и сама себя заговаривает в связи с этим. "Нам надо ближе к народу". Но то же самое говорили и в советские времена – бороться с коммунистическим чванством, не допускать бюрократизма. Кто бы спорить стал?! Проблема в том, что в условиях, когда на самом деле карьерный рост в этой партии определяется не тем избирателем, который на улице, а тем избирателем, который в Кремле или в региональных административных офисах, политические деятели, включая партийцев, будут ориентироваться на реального избирателя, то есть на начальника, то есть на вертикализм. А все остальное – это пустые слова, которые можно смело пропускать между зубов или между ушей. То, что Владимиру Путину не очень нравятся достигнутые результаты, по-моему, это очевидно после событий с дальневосточными выборами. То, что он как бы вежливо критикует партию, тоже вполне обычно. Несколько необычно во всей этой истории то, что он на этот съезд пришел. Через этот поступок, что он пришел на съезд, а не проигнорировал его, просвечивает рыцарско-пацанская система приоритетов Владимира Путина. Он считает, что несет ответственность за то, что происходит в стране. И он понимает, что за "Единую Россию" голосует меньше народа, потому что и его политику поддерживает меньше народа. В этой ситуации он считает себя обязанным по пацанским, дворовым понятиям чести прийти и поддержать, потому что больше всего боится показаться трусом.

Это очень благородно по подростковым дворовым представлениям, но это очень опасно

Когда человек внутри себя не очень уверен, он демонстрирует такую вот избыточную браваду. Товарищ Сталин на его месте ни в коем случае так бы не поступил. Он всегда принимал решения только в пользу себя, чтобы приподнять свой политический статус. Он бы эту самую "Единую Россию" уничтожил, ее лидеров репрессировал и показал людям, что это именно из-за них произошли временные торможения, а товарищ Сталин ведет страну правильным курсом. Так вот у Владимира Путина этого нет. И это очень благородно по подростковым дворовым представлениям, но это очень опасно, потому что это означает, что он не может уйти и от руководства России в целом. Он завел Россию в тупик, или она в силу объективных процессов или ударов в спину, беспощадно наносимых ей окружающей реальностью, оказалась в трудном положении. И покинуть он ее не может, он ее будет защищать своей обнаженной грудью, своими широкими плечами до тех пор, пока его в белых тапочках не вынесут из главного офиса. Это такое пацанское благородство имеет не только позитивные содержательные части, но и несет в себе угрозу. Путин намерен сам решать эту ситуацию до тех пор, пока его удар не хватит.

Политолог Георгий Сатаров в интервью Радио Свобода объяснил критику "Единой России", прозвучавшую из уст президента, так:

Рейтинг Путина повыше, чем рейтинг "Единой России". Они сейчас падают синхронно

– Помните главную фразу из предвыборной книжки Путина "От первого лица"? "Язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли". И все последующие 18 лет он эффективно подтверждал максиму, которую там неосторожно высказал. Благих пожеланий в разных выступлениях Владимира Владимировича было очень много, но никакими благими результатами это не заканчивалось. Действительно последнее время бюрократическое хамство зашкаливало, и в самых разных формах – от абсолютно идиотских заявлений типа "не надо рассчитывать на государство" и заканчивая просто преступлениями этой бюрократии, особенно силовой. Об этом, правда, он умолчал. Это бьет по престижу режима, это бьет по рейтингам – и по его рейтингу, и по рейтингу "Единой России", а они удивительным образом взаимосвязаны такой ниточкой. Они одинаково растут или одинаково падают. Единственная разница в том, что рейтинг Путина повыше, чем рейтинг "Единой России". Они сейчас падают синхронно. И это огорчает, и с этим связаны эти слова.

Мудрость и важность решений, которые принимает фракция "Единая Россия" в Думе, просто не нуждается в комментариях. Самое насущное, самое необходимое – окопаться и никуда не сдвигаться. Что имел в виду здесь Владимир Владимирович? В общем-то, "Единая Россия" принимает те решения, которые направляет к ним Кремль. Поэтому бессмыслица получается.

– А почему президенту не дистанцироваться от непопулярной партии? Ну, просто не приехал, и всё, "я не я и хата не моя".

– Вопрос резонный. Я тоже об этом думал. Я думаю, что ему скучно, а за границей его не очень ждут. Приключение с переименованием аэропортов закончилось. Ну, скучно!