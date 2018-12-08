Умерла Людмила Алексева

В Москве на 92 году жизни скончалась правозащитница, глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.

Об этом сообщил глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов со ссылкой на главного врача 15 московской городской больницы. Его слова цитирует "Интерфакс".

По словам главы Федотова, ещё в пятницу, из больничной палаты, правозащитница работала и давала поручения своей помощнице.

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