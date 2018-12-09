Джон Келли покинет пост главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил в субботу, что руководитель аппарата Белого дома генерал запаса Джон Келли покинет свой пост к концу года.

О том, кто заменит Келли, будет сообщено через день-два, заметил Трамп. Фаворитом считается Ник Айрс, нынешний руководитель аппарата вице-президента Майкла Пенса. Преемник Келли станет третьим руководителем администрации меньше чем за два года президентства Трампа.

Трамп назвал Келли “замечательным человеком” и поблагодарил за отличную службу. Однако, как сообщил недавно телеканал NBC, у Келли в последнее время возникли конфликты с первой леди Меланией Трамп из-за кадровых назначений, а также с помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Камнем преткновения в отношениях с Болтоном была иммиграционная политика. Утверждалось, что у генерала испортились отношения и с самим Трампом.

В ноябре Трамп сменил своего генерального прокурора Джеффа Сешнса, вскоре произойдут перестановки на посту постпреда США при ООН и в руководстве Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт перейдет в ООН на место Никки Хейли, а генерал Марк Милли, командовавший американскими войсками в Ираке и Афганистане, станет начальником генштаба вместо Джозефа Данфорда.