США и ЕС выразили соболезнования в связи с кончиной Алексеевой

Соединенные Штаты и Евросоюз выразили соболезнования в связи с кончиной российской правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

Дань памяти ветерану российского правозащитного движения отдают ее коллеги по Совету при президенте России по правам человека. "Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя" - сказал глава Совета Михаил Федотов. "Долгие годы она была символом и добрым гением российского правозащитного движения, его опрой и знаменем" - сказал член Совета Николай Сванидзе.

Соболезнования выразили российские оппозиционные политики.

Президент Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, "чрезвычайно уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни нашей страны". Путин направил соболезнования родным Алексеевой.

Алексеева с конца 1960-х годов занималась правозащитной деятельностью, была членом Московской Хельсинкской группы с момента ее создания в 1976 году. На следующий год из-за преследований со стороны советских властей была вынуждена эмигрировать, жила в США.

Вела программы о правах человека на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки", занималась историей инакомыслия в СССР. Вернулась в Россию в 1993 году. В мае 1996 года избрана председателем Московской Хельсинкской Группы. Не раз выступала с критикой российских властей и нарушений ими прав человека.

Людмила Михайловна Алексеева умерла в субботу в Москве в возрасте 91 года.