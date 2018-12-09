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В Армении проходят парламентские выборы. Фаворит - блок Пашиняна

Никол Пашинян

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В Армении в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы.

Голосование проводится по инициативе исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, пришедшего к власти ранее в этом году на волне массовых уличных протестов.

Как сообщает Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода), в выборах участвуют 11 политических сил – 9 партий и 2 блока, в том числе бывшая правящая Республиканская партия Армении и блок Никола Пашиняна "Мой шаг". Для того, чтобы пройти в парламент, партиям необходимо преодолеть 5-процентный, а блокам – 7-процентный барьер. За ходом голосования следят около 250 международных наблюдателей.

Явка избирателей к 11 часам местного времени составила около 8 процентов. Никол Пашинян призвал всех идти на участки, несмотря на плохую погоду - дождь и снегопад.

По предвыборным опросам, блок Пашиняна является безоговорочным фаворитом выборов. На недавних выборах в муниципалитет Еревана сторонники премьера получили более 80 процентов голосов.

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