Коми: ФБР с лета 2016 года расследовала связи четырёх американцев с Россией

Федеральное бюро расследований США ещё в июле 2016 года, то есть до выборов президента, открыло расследование в отношении четырёх американских граждан, подозреваемых в связях с Россией в связи с её попытками вмешательства в выборы.
Об этом заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми, который в пятницу дал показания перед членами двух комитетов Палаты представителей.
Он заявил, что речь идёт о людях, имевших отношение к штабу Дональда Трампа, но при этом сам Трамп в их число не входил. Фамилии этих людей он не назвал, отметив, что их деятельность сейчас расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.
Показания Коми свидетельствуют о том, что американские спецслужбы ещё летом 2016 года знали о российском вмешательстве в избирательный процесс и предполагали, что содействие России могли оказывать американцы.
- Коми дал показания на закрытых слушаниях, однако при условии, что стенографический отчёт о них будет опубликован, что и было сделано вечером в субботу.
- Как следует из отчёта, республиканцев – членов комитета интересовало главным образом не расследование "российского следа", а причины того, почему Коми отказался открыть дело против Хиллари Клинтон из-за истории с её почтовым сервером, а также дела двух бывших агентов ФБР, которые в личной переписке обещали не допустить избрания Трампа президентом и бороться с ним.
- Сам Коми после слушаний, которые продолжались 6 часов, подверг республиканцев критике, написав в твиттере, что они "не занимались поисками правды, но отчаянно пытались найти хоть что-то, что можно использовать против институций, которые сейчас расследуют деятельность президента". Коми, в частности, выступил в защиту спецпрокурора Мюллера, которого Трамп обвиняет в предвзятости.
- Коми был уволен с поста директора ФБР в марте 2017 года. Сам он утверждает, что Трамп уволил его после безуспешных попыток надавить на него с целью свернуть расследование "российского следа". Президент это отрицает, он подозревает Коми и других бывших высокопоставленных руководителей спецслужб в сговоре с демократами.
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