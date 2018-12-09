Коми: ФБР с лета 2016 года расследовала связи четырёх американцев с Россией

Федеральное бюро расследований США ещё в июле 2016 года, то есть до выборов президента, открыло расследование в отношении четырёх американских граждан, подозреваемых в связях с Россией в связи с её попытками вмешательства в выборы.

Об этом заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми, который в пятницу дал показания перед членами двух комитетов Палаты представителей.

Он заявил, что речь идёт о людях, имевших отношение к штабу Дональда Трампа, но при этом сам Трамп в их число не входил. Фамилии этих людей он не назвал, отметив, что их деятельность сейчас расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.

Показания Коми свидетельствуют о том, что американские спецслужбы ещё летом 2016 года знали о российском вмешательстве в избирательный процесс и предполагали, что содействие России могли оказывать американцы.