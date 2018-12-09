Спецслужбы ЕС увидели угрозу в новых иранских ракетах

Европейские спецслужбы утверждают, что новые иранские ракеты способны угрожать территории Европейского союза. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на разведывательные структуры ЕС.

По их данным, в 2018 году Тегеран осуществил не менее 13 испытаний баллистических ракет средней и малой дальности, что вдвое больше, чем в прошлом году. Как сообщается, дальность одной из ракет составляет 2 тысячи километров, что позволяет ей поражать страны на юго-востоке Европы.

Тегеран настаивает на "оборонительном" характере этих испытаний и не считает, что они нарушают резолюцию Совета безопасности ООН.

В мае США вышли из многостороннего ядерного соглашения с Ираном из-за развития его ракетно-ядерной программы. К ноябрю Вашингтон восстановил весь пакет санкций против Ирана, в том числе запрет за экспорт нефти. Исключения сделаны только для ряда стран. Американская администрация обвиняет Иран в финансировании терроризма на Ближнем Востоке и попытке разработать оружие массового поражения. Евросоюз поддержал Тегеран в этом споре и занялся разработкой механизма, который позволит обойти санкции.