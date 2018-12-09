Генпрокуратура: в России резко возросло число взяточников

По данным Генпрокуратуры России, в 2018 году взяток стали брать почти на десять процентов больше, чем в 2017-м.

Как сообщает ведомство, с января по октябрь взятки брали 3 тысячи 171 раз. За аналогичный период прошлого года таких случаев было зафиксировано 2 тысячи 899.

Чаще всего в 2018 году взятки брали в Москве, Подмосковье, Ростовской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае.

Число попыток дать взятку также возросло: с 2 тысяч 37 случаев с января по октябрь прошлого года - до 2 тысяч 251 случая за тот же период этого года. В лидерах по этому показателю также Москва, Подмосковье и Краснодарский край.