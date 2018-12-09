Глава МИД Франции призвал Трампа не вмешиваться в дела страны

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела Франции - после серии твитов Трампа о беспорядках в Париже.

"Хотел бы сказать Дональду Трампу, и президент Франции говорит тоже самое: оставьте нашу страну в покое" - сказал ле Дриан в интервью одному из телеканалов. Он заметил, что во Франции не комментируют внутреннюю политику США и просят партнёров отвечать взаимностью.

Накануне в Париже вновь произошли столкновения так называемых "жёлтых жилетов" - участников акций протеста против экономической политики властей - с полицией. Более 1700 человек по всей Франции были задержаны, более 100 пострадали. Были закрыты многие музеи и магазины.

Комментируя события, Трамп написал в твиттере, что причиной протестов, возможно, послужило Парижское соглашение о борьбе с изменениями климата, исполнение которого, как утверждает президент США, привело к росту налогов. "Парижское соглашение не очень-то хорошо сработало в Париже" - написал Трамп. Он также добавил, что участники акций протеста скандируют: "Мы хотим Трампа!" - последнее утверждение очевидцы оспаривают.

Ряд других французских политиков также выступил с критикой Трампа.

Соединенные Штаты по инициативе Трампа вышли из Парижского соглашения, которое подписали практически все страны мира. Протесты во Франции прямо не направлены против него, однако повышение тарифов на топливо, которое стало поводом для начала массовых акций (власти впоследствии "заморозили" эту инициативу), косвенно может быть связано с обязательствами снизить уровень выбросов углекислого газа.