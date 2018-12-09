В Казани состоялся первый митинг оппозиционных партий и горожан

В Казани в воскресенье прошёл первый объединённый митинг сторонников оппозиционных партий и горожан. Все они вышли на площадь Тысячелетия в центр города, чтобы выступить "против произвола властей и за справедливость". Акция была согласована с администрацией города. Среди участников митинга были в основном противники строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане и татарские националисты, сообщает "Казанский репортер".

Присутствующих на акции обманутых дольщиков и вкладчиков обанкротившихся банков попросили свернуть плакаты, так как их требования якобы не соответствуют заявке мероприятия. Полицейские запретили также разворачивать плакат "Инвестор, иди на ЙУХ со своим МСЗ!".

На митинге выступили председатель татарстанского отделения партии "Яблоко" Руслан Зинатуллин, глава казанского штаба Навального Эльвира Дмитриева, представители других общественных организаций, сообщает "Идель.Реалии".

Участники объединенного митинга распространили резолюцию, в которой заявляют об "обострении социальных, экологических и национальных проблем в Татарстане". Они потребовали от властей и президента России: отказаться от использования технологии радиационной обработки сельхозпродукции, отказаться от строительства мусоросжигательного завода в республике, начать работу по созданию Татарского национального университета, а также признать татарский язык рабочим во всех сферах жизни и отменить закон "Об изучении родных языков".

Оппозиция долгое время не могла добиться согласования митинга в центре Казани. В последний раз протестная акция на этом месте проходила около 7 лет назад – 24 декабря 2011 года на площади Тысячелетия прошел митинг за честные выборы, сообщает "Казанский репортер".