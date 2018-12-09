Автор доклада об "убийствах чести" сообщила о слежке

Автор доклада об "убийствах чести", президент Центра изучения региональных проблем Кавказа Саида Сиражудинова, сообщила о слежке за собой. По её словам, за ней начали следить после того, как на Общероссийском гражданском форуме она задала вопрос об "убийствах чести" представителю муфтия Чечни.

В воскресенье утром женщина шла от офиса организации "Правовая инициатива" к метро и обратила внимание на молодого человека, который шёл ровно за ней. Далее он сел с ней в один вагон, а затем несколько раз выходил с ней на одних и тех же станциях. Испугавшись, Сиражудинова смогла от него оторваться, выйдя из вагона за секунду до закрытия дверей. По её словам, преследователь был чеченцем или дагестанцем. Сиражудинова убеждена, что этот человек вряд ли был случайным попутчиком из-за длительности и сложности её маршрута.

Доклад "Правовой инициативы" об убийствах на Кавказе по мотивам "чести" за авторством Саиды Сиражудиновой и Юлии Антоновой был опубликован в начале декабря. В нём утверждается, что с 2008 по 2017 год по таким мотивам на Кавказе были убиты 36 женщин и трое мужчин, а преступления замалчиваются как обществом, так и органами власти.