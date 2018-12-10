Кандидат в Приморье снялся с выборов, "чтобы не было второго тура"

Один из кандидатов на выборах губернатора Приморского края менее чем за неделю до голосования написал заявление о снятии своей кандидатуры.

Поступок Игоря Степаненко в партии "Патриоты России", от которой он был выдвинут, объяснили желанием избежать второго тура голосования.

Заместитель председателя партии Надежда Корнеева заявила ТАСС, что Приморье – "стратегический край", и "ввергать его во второй тур не имеет смысла". Она не исключила, что партия теперь поддержит на выборах исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко.

В избирательной комиссии Приморья подтвердили получение заявления от Степаненко. В ней снятие кандидатуры объясняется низким рейтингом.

Теперь на выборах остались 4 кандидата, в том числе Кожемяко.

Выборы в Приморье проводятся в этом году повторно, после того как избирком отменил результаты второго тура голосования в сентябре из-за массовых нарушений. Тогда кандидат от коммунистов Андрей Ищенко заявил о массовых фальсификациях в пользу исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко. Вместо Тарасенко был назначен Кожемяко, а Ищенко не допустили к новым выборам, заявив, что он не прошёл "муниципальный фильтр". Голосование в Приморском крае пройдёт 16 декабря.