Суд: Британия может в одностороннем порядке отказаться от Брекзита

Суд Евросоюза в понедельник постановил, что Великобритания в одностороннем порядке, без согласования с другими странами, может отказаться от своего намерения выйти из ЕС.

Решение суда было принято за день до голосования в Палате общин британского парламента по вопросу о соглашении о выходе Британии из ЕС, которое, как считает большинство наблюдателей, будет отвергнуто. Премьер-министр Тереза Мэй пытается убедить членов парламента поддержать договор, утверждая, что в случае отказа Британии угрожает нестабильность. Против соглашения, однако, намерены голосовать не только противники Брекзита, но и часть его сторонников из рядов Консервативной партии, которые считают документ невыгодным для Лондона.

Пока неясно, что произойдёт, если парламент отвергнет договор. Как пишет газета Times, в случае поражения Терезу Мэй может ожидать голосование о доверии ей как лидеру консерваторов. Одним из претендентов на то, чтобы бросить ей вызов, называется бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Среди возможных вариантов развития событий называются попытка продолжить переговоры с Брюсселем, досрочные выборы и даже повторный референдум о Брекзите.

Противники выхода Британии из ЕС приветствуют сегодняшнее решение Европейского суда, поскольку оно предполагает, что кабинет министров теоретически может просто отозвать своё уведомление о выходе из ЕС с 29 марта 2019 года, без каких-либо сложных процедур согласования с другими странами Евросоюза.