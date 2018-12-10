Врачам и учителям могут запретить любые подарки, кроме цветов

В Государственную думу России внесли два законопроекта, которые запрещают врачам и учителям принимать любые подарки, кроме цветов, печатной канцелярской продукции и наград. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента развития государственной службы министерства труда Дмитрий Баснак.

Эти нормы уже действуют в отношении отдельных категорий российских чиновников. Учителям и врачам сейчас запрещено дарить подарки дороже трех тысяч рублей. При этом Баснак назвал "сомнительной" популярную у пациентов практику дарить врачам бутылку коньяка. "Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью", – отметил он.

Если законопроекты примут, врачи и учителя должны будут сообщать о дорогих подарках руководству. За нарушения их могут уволить. Новые правила предлагают также распространить на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями.