Главы МИД ЕС утвердили санкции в связи с выборами в "ДНР" и "ЛНР"

Министры иностранных дел ЕС на совещании в Брюсселе в понедельник утвердили список из 9 физических лиц, против которых будут введены санкции в связи с организацией не признанных международным сообществом выборов на территориях, подконтрольных поддерживаемым Россией сепаратистам на востоке Украины.

Ожидается, что список должен быть опубликован сегодня. В него, как сообщается, войдут представители так называемых "ДНР" и "ЛНР", ответственных за организацию выборов. По итогам голосования в ноябре были подтверждены полномочия так называемых глав "ДНР" и "ЛНР" - Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. В ЕС назвали голосование противоречащим Минским соглашениям.

На совещании в Брюсселе одной из тем станет ситуация на Украине и обострение её конфликта с Россией, в том числе недавний инцидент в Керченском проливе. Россия захватила в Чёрном море три украинских корабля и их экипаж, обвинив их в незаконном пересечении границы.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция не поддерживают призывы к новым санкциям против России в связи с этим инцидентом. В то же время, глава МИД Германии Хайко Маас выразил уверенность, что страны ЕС продлят в декабре уже существующие санкции, введённые в связи с аннексией Крыма и агрессией на востоке Украины.