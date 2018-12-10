В Нижнем Тагиле полицейские получили реальные сроки за пытки

Суд в Нижнем Тагиле приговорил к реальным срокам лишения свободы трёх бывших полицейских, признав их виновными в пытках задержанного, в результате которых он умер. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков. Он представляет интересы сестры погибшего Станислава Головко по инициативе правозащитной организации "Зона права".

Районный суд признал бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Анатолия Быкова приговорили к трем годам и двум месяцам колонии, Егора Ялунина — к трем годам четырем месяцам колонии, Дмитрия Панова — к трём с половиной годам лишения свободы. Их всех лишили полицейских званий. Прокуратура запрашивала для них сроки до 13 лет колонии строгого режима. Никто из подсудимых вину не признал.

При этом суд прекратил дело об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Сестра погибшего заявила, что будет обжаловать приговор.

Станислава Головко задержали осенью 2017 года и доставили в отделение полиции, где оперативники избили его, требуя признаться в краже. По версии следствия, ему нанесли в общей сложности 30 ударов. Позднее Головко умер в больнице от полученных травм.

Ленинский суд Нижнего Тагила рассматривал дело после того, как суд Дзержинского района в полном составе взял самоотвод. Ходатайство об этом подавала сторона защиты в связи с тем, что один из обвиняемых Дмитрий Панов — сын бывшего судьи Дзержинского суда.