Неизвестный пытался проникнуть в офис крымских адвокатов

В аннексированном Крыму адвокаты, которые оказывают помощь преследуемым по политическим мотивам, заявляют о попытке проникновения в их офис в Симферополе.

Вечером 9 декабря неизвестный мужчина, которого зафиксировала камера наблюдения, разбил железной трубой окно в офисе крымских адвокатов, попытался его открыть и забраться внутрь. Ему это сделать не удалось и он скрылся.

"Мы расцениваем это, как очередную попытку давления на правозащитников и независимых адвокатов в Крыму, действия одного порядка с судебным преследованием адвоката Эмиля Курбединова. На нас пытаются давить, чтобы мы не занимались своей деятельностью, используя правовые методы, а вчерашний инцидент показал, что против нас готовы использовать и неправовые методы давления", - отметил юрист Назим Шеихмамбетов.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на пять суток адвоката Эмиля Курбединова по обвинению в публикации в Facebook символики запрещённой организации. Защита и сам адвокат назвали судебное преследование ответом на его правозащитную деятельность.