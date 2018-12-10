Отравленный "Новичком": "Хочу, чтобы те, кто это сделал, поплатились"

Британец Чарли Роули, пострадавший от воздействия высокотоксичного вещества "Новичок" в городе Солсбери, заявил о проблемах со здоровьем, которые со временем всё более усугубляются.

В интервью, опубликованном на выходных британской газетой Mirror, 45-летний Роули рассказал, что он теряет зрение, испытывает проблемы с сердцем. Он также пережил несколько инсультов.

В иитервью он подробно описал своё состояние после отравления "Новичком" в июне и признался, что отравление подорвало не только его физическое здоровье, но и психику.

Уже после выписки из больницы после того, как были сняты острые симптомы отравления, Роули перенёс менингит. Тогда он вновь был госпитализирован.

"Врачи просто не знают, что со мной будет дальше" - признался Роули. Он опасается, что умрёт в ближайшие годы. Роули говорит, что не получает от властей требуемой помощи и чувствует себя полузабытым. Кроме того, его дом был ограблен.

В интервью он подробно описал, как нашёл флакон с "Новичком" и подарил его своей подруге Дон Стёрджесс, думая, что в нём духи Nina Ricci. Стёрджесс получила большую, чем Роули, дозу отравления и умерла спустя 10 дней, в начале июля.

Полиция предполагает, что речь идёт о той же самой ёмкости с ядом, которая была использована при покушении на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Роули, который живёт в соседнем городе Эймсбери, нашёл её в контейнере для гуманитарной помощи. Полиция пока не располагает данными о том, как она туда попала.

Британские власти официально обвиняют в покушении на Скрипалей (они выжили после долгого лечения, их местонахождение сейчас неизвестно) российскую военную разведку.

Решение об отравлении, как утверждают в Лондоне, было принято на "высоком уровне" в Кремле.

Британская полиция назвала имена агентов, предположительно участвовавших в отравлении - Александр Петров и Руслан Боширов. Люди с паспортами на это имя были в Солсбери 4 марта, в день отравления. Полиция подозревает, что это подставные имена.

Группа Bellingcat предполагает, что под ними скрываются сотрудники российской военной разведки Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

По словам Чарли Роули, он хочет добиться справедливости, чтобы те, кто совершил отравление и те, кто отдавал им приказы, поплатились за содеянное.