Большинство стран ООН одобрили глобальный миграционный пакт

Большинство государств ООН - более 150 стран - в понедельник решили принять "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Марокко Насера Буриту. По его словам, официального голосования еще не проводилось. Заседание прошло в Марракеше.

Документ, как считают его составители, должен сократить нелегальную миграцию, содействовать интеграции мигрантов в странах их пребывания, а также способствовать их возвращению на родину. Пакт не является юридически обязывающим для подписавших его стран.

Ранее текст документа подвергался критике со стороны крайне правых европейских политиков. По их мнению, пакт, напротив, может привести к увеличению числа беженцев из африканских и арабских стран. Как минимум шесть стран-участниц Евросоюза отказались поддержать это международное соглашение.

В декабре прошлого года от участия в миграционном соглашении ООН отказались США. Их примеру последовали Венгрия, Австрия, Австралия, Чехия, Израиль и Польша. Парламент Словакии также отказался присоединиться к этому договору.

Среди сторонников пакта оказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Она сказала, что документ является верным ответом на миграционный кризис, который, по ее словам, можно разрешить только совместными международными усилиями. Глава германского правительства напомнила, что в настоящее время в мире насчитывается почти 70 миллионов беженцев, половина из которых – дети. В то же время, например, власти Австралии посчитали, что документ решает проблему мигрантов менее эффективно, чем это делает австралийская программа приема переселенцев.