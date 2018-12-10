С IP-адреса МВД пытались удалить из "Википедии" данные о Колокольцеве

Из статьи в "Википедии" о министре внутренних дел России Владимире Колокольцеве попытались удалить информацию о том, что он поучаствовал в съезде "Единой России" 7-8 декабря вопреки закону. Это сделали с IP-адреса, который принадлежит МВД, сообщил проект "Госправки", который отслеживает исправления на сайте от российских государственных структур.

По закону, сотруднику полиции запрещается участвовать в деятельности политических партий. Судя по истории изменений, впервые пользователи "Википедии" добавили информацию о нарушении Колокольцевым закона днём 9 декабря. На следующий день весь подраздел об этом удалили. Это сделали с IP-адреса, который принадлежит МВД. А ещё через три минуты сотрудник ведомства дописал, что Колокольцев, появившись на съезде "Единой России", не нарушил никаких законов. Однако это дополнение дважды удалил бот, отменяющий неконструктивные правки.

В настоящее время на странице о Колокольцеве в "Википедии" указано, что он присутствовал на съезде "Единой России" как гость, что, по утверждению МВД, не нарушает закон. В "Единой России", в свою очередь, сказали, что присутствие Колокольцева на съезде партии в минувшие выходные не означает участия в этом мероприятии и является личным делом министра.

На то, что глава МВД на минувшей недели участвовал в съезде "Единой России", хотя это запрещено законом "О полиции", накануне обратил внимание руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. На возможное нарушение закона указал и администратор группы "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" Владимир Воронцов. Он подготовил обращение в Генеральную прокуратуру и администрацию президента с просьбой провести проверку.