Во ФСИН потеряли записи пыток из-за "сбоя в электричестве"

Компания, поставляющая электроэнергию в красноярскую исправительную колонию №17, официально уведомила о том, что в момент, когда по данным правозащитников в учреждении жестоко пытали одного из заключённых, никаких проблем с подачей электричества в колонию не было.

Ранее сотрудники ФСИН, в ответ на требование предоставить им видео с камер наблюдения в колонии, заявили, что записи не сохранились из-за сбоя в электричестве, который продолжался несколько часов.

Кроме этого, как сообщает правозащитная организация "Общественный вердикт", в журнале диспетчерской службы за указанный период сбой электричества также не зафиксирован. "Это может означать попытку администрации колонии скрыть доказательства преступления", — считают правозащитники.

В октябре заключённый красноярской исправительной колонии №17 Сулим Битаев рассказал, что семеро сотрудников ФСИН пытали его в помещении камерного типа. По его словам, они использовали электрошокер и угрожали его убить, инсценировав самоубийство. Позже, чтобы привлечь внимание к пыткам, Битаев порезал себе живот и руки, после чего его поместили в тюремную больницу. Однако там его вынудили сказать на камеру, что у никаких претензий к сотрудникам ФСИН у него нет.

Проверка заявлений Битаева со стороны Следственного комитета ни к чему не привела.