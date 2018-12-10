Би-би-си: Тереза Мэй отложит голосование о Брекзите

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, отложит намеченное на завтра в Палате общин голосование о соглашении о выходе Британии из ЕС. Об этом сообщают Би-би-си и другие британские СМИ со ссылкой на источники.

Официального подтверждения пока нет, однако известно, что позже в понедельник Мэй намерена выступить в парламенте. Когда теперь состоится голосование – неизвестно.

Ранее в понедельник Мэй совещалась с ведущими членами кабинета. По всей вероятности, премьер пришла к выводу, что ей не удастся обеспечить большинства голосов для одобрения соглашения, пишут британские СМИ.

В случае поражения кабинета при голосовании среди возможных вариантов развития событий назывались попытка продолжить переговоры с Брюсселем, досрочные выборы и даже повторный референдум о Брекзите.

Противники выхода Британии из ЕС приветствуют сегодняшнее решение Европейского суда о том, что Британия в одностороннем порядке может отказаться от Брекзита. Оно подразумевает, что кабинет министров теоретически может просто отозвать своё уведомление о выходе из ЕС к 29 марта 2019 года, без каких-либо сложных процедур согласования с другими странами Евросоюза.