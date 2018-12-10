Amnesty - о полицейском насилии и угрозе свободе слова в РФ

Сегодня День прав человека. 70 лет назад Генеральная ассамблея ООН в этот день приняла Всеобщую декларацию прав человека.

В докладе международной правозащитной организации Amnesty International, публикация которого приурочена к этому дню, приведены многочисленные случаи нарушения прав человека в России.

Авторы доклада обращают особое внимание на угрозы свободе выражения мнения в Интернете, ужесточение репрессий по отношению к участникам мирных акций протеста и злоупотребления полицией своими полномочиями. В документе упоминается о массовых задержаниях в России участников уличных акций протеста: "За участие в мирных демонстрациях участвуют даже детей, а за их освещение - журналистов". В качестве иллюстрации к одному из разделов доклада использовано фото мальчика, задержанного российскими полицейскими во время одной из акций протеста. Также в докладе говорится, что за критические публикации в Интернете и даже за репосты преследованиям подвергается рекордное число людей.

Преследованиям, как говорится в документе, подвергаются и правозащитники. В качестве примера приводится дело Оюба Титиева. В докладе Amnesty говорится также о преследовании крымских татар в аннексированном Крыму.

Помимо освещения положения дел с правами человека в различных регионах мира, в докладе выделены несколько наиболее актуальных, по мнению правозащитников, проблем, имеющих глобальный характер. Это права женщин, борьба с неравенством, торговля оружием, защита прав беженцев.