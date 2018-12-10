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В волжской больнице вместо тумбочек в палаты поставили картонные коробки

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В Волжской городской больнице №1 в палаты пациентам вместо тумбочек поставили обыкновенные картонные коробки, но и те не новые, а бывшие в употреблении.

Фотографии интерьера больничных палат прислала в СМИ местная жительница Наталья. Она сообщила, что коробки стоят в каждой палате отделения гнойной хирургии.

Как отмечает местное издание "Блокнот", в ноябре 2018 года больница №1 получила оборудование на 9,5 миллионов рублей. Тогда же в областном Минздраве сообщили, что в отделении гнойной хирургии произведён ремонт, для него закуплено 30 новых кроватей и тумбочек.

В администрации города утверждают, что новую мебель просто ещё не успели установить. Однако в администрации области дают совсем другую информацию: якобы новые тумбочки повредили при доставке "по вине грузоперевозчика".

В ближайшее время в отделении гнойной хирургии планируется ещё и капитальный ремонт, на который выделено 300 миллионов рублей.

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