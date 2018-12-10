Суд не отпустил Льва Пономарёва проститься с Людмилой Алексеевой

Тверской суд Москвы отказался отпустить главу движения "За права человека" Льва Пономарёва на похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой. Ходатайство рассматривал судья Дмитрий Гордеев, который ранее арестовывал Пономарёва.

Глава движения "За права человека" отбывает 16-дневный арест за репост сообщения о несанкционированной акции в Фейсбуке. Накануне он попросил суд прекратить исполнение наказания, чтобы он cмог попрощаться с Алексеевой.

Отпустить Пономарёва на похороны призывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По её мнению, было бы "совершенно правильно" позволить "единомышленнику, человеку, который долгие годы проработал вместе с Людмилой Михайловной, попрощаться". Глава ЦИК Элла Памфилова назвала арест Пономарёва "нонсенсом" и сказала, что его следует не только отпустить на похороны Алексеевой, "но и вообще".

Сама церемония прощания с правозащитницей, которая намечена на вторник в московском Доме журналиста, пройдёт при повышенных мерах безопасности из-за предполагаемого участия в ней президента России Владимира Путина.

По данным "Новой газеты", желающие освещать панихиду сотрудники СМИ обязаны заполнить анкету, перейдя по специальной интернет-ссылке. Для заполнения заявки необходимо скачать стороннюю программу, отсканировать документы, а также предоставить информацию о месте работы и должности. Принимать решение о допуске того или иного представителя СМИ на панихиду будет Федеральная служба охраны.

О вероятном участии Путина в церемонии прощания с Алексеевой во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева умерла 8 декабря в Москве в возрасте 91 года.