Саратов: ректор, обвинённый в плагиате, остался при учёном звании

В Саратове диссертационный совета Саратовской государственной юридической академии рассмотрел заявление участников "Диссернета", которые обнаружили плагиат в кандидатской работе исполняющего обязанности ректора Курганского государственного университета Константина Прокофьева. Несмотря на обнаруженные в диссертации изъяны, руководителю университета сохранили ученую степень.

Экспертная комиссия обнаружила, что автор указывал в качестве источника цитаты статьи, в которых подобных слов не обнаруживалось. Также члены комиссии выразили сомнения в том, что Прокофьев не сфальсифицировал свою монографию, чтобы доказать оригинальность текста диссертации.

Константин Прокофьев защитил кандидатскую диссертацию в Московском гуманитарном университете в 2014 году на тему "Административная ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании". В 2017 году "Диссернет" обнаружил, что его работа является оригинальной лишь на 13 процентов. По их мнению, большую часть текста Прокофьев позаимствовал из работ Дмитрия Савчишкина "Административная ответственность в области связи и информатизации" 2011 года, не проставив ссылок.

На рассмотрении заявления "Диссернета" в РУДН Прокофьев представил свою монографию, изданную в 2010 году, с теми же фрагментами текста, которые были названы плагиатом в его диссертации. Он заявил, что сам стал жертвой плагиатора, а в диссертации законно использовал собственные научные изыскания. Участники "Диссернета" изучили указанную монографию и нашли в ней ряд анахронизмов – например, ссылки на законы, которые были изданы в 2012 году. Диссертационный совет РУДН проголосовал за сохранение ученой степени курганского руководителя вуза, но впоследствии выяснилось, что голосование проходило вне кворума, и материалы были направлены на повторное рассмотрение в СГЮА.