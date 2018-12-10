Макрон признал свою ответственность за ухудшение жизни французов

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением в связи с массовыми акциями протеста, предложил правительству с января повысить минимальную зарплату на 100 евро в месяц и не облагать налогом сверхурочную работу.

Президент пообещал облегчить налоговое бремя для пенсионеров и людей с низким уровнем дохода.

Макрон назвал "во многом оправданным" гнев протестующих в "жёлтых жилетах" и согласился с тем, что несёт часть ответственности за то, что положение многих французов ухудшалось в последнее время. Но президент осудил акты насилия и нападения на полицейских, сообщает RFI.

Протесты во Франции начались около месяца назад. Десятки тысяч демонстрантов требовали от правительства отказаться от повышения налогов на автомобильное топливо. Однако после уступок властей протесты против правительственной политики усилились. В Париже манифестанты нападали на полицейских, били витрины, поджигали автомобили. По данным французских СМИ, с середины ноября полиция Франции задержала в разных городах около четырёх с половиной тысяч манифестантов в связи с нарушением общественного порядка и актами вандализма.