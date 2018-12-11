Суд не принял иск к "ВКонтакте" за разглашение персональных данных

В Санкт-Петербурге суд отклонил иск сотрудницы штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой к социальной сети "ВКонтакте" о разглашении персональных данных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд объяснил свое решение тем, что заявление не соответствовало формальным требованиям, которые процессуальный кодекс предъявляет к таким документам.

В иске, поданном 31 октября, Чанышева требовала от "ВКонтакте" возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей из-за разглашения ее личной информации правоохранительным органам.

Сотрудники полиции, сославшись на законы "О полиции" и "Об оперативно-розыскной деятельности", потребовали раскрыть время и дату создания страницы Чанышевой, личные данные при регистрации, IP-адрес. После этого МВД передало эти сведения в Роскомнадзор, который оштрафовал Чанышеву за нарушение закона "О персональных данных".

Активистка считает, что представители "ВКонтакте" нарушили закон, так как соцсеть может передавать полиции данные только в случае расследования уголовного дела или проверки поданного заявления.

В последние несколько месяцев участились случаи возбуждения уголовных дел на основании постов во "ВКонтакте". Они вызвали широкий общественный резонанс. Соцсеть подчеркивала, что предоставляя информацию, действовала строго в рамках закона.