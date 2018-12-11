США исключили Россию из списка опасных для туристов стран

США исключили Россию из списка стран, не рекомендованных к посещению для американских туристов, и включили в список государств, где нужно "проявлять повышенную осторожность".

Американские туристы должны быть осторожными в России "из-за терроризма, домогательств и избыточного применения местных законов", говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США. В частности, не рекомендуется ездить в республики Северного Кавказа из-за угрозы терроризма, а также в Крым, поскольку США считают территорию украинского полуострова оккупированной Россией. Во время визитов в Россию Госдепартамент США рекомендовал американцам следить за сообщениями в СМИ, быть бдительными в местах, популярных у иностранных туристов, а также всегда иметь при себе документы.

Россия попала в список стран, в которых нужно соблюдать повышенную осторожность, в январе 2018 года. В группе также оказались Нигер, Куба, Турция, Пакистан, Ливан и Гондурас.