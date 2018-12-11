СК проверяет сообщение о попытке выселить детей, больных раком

Следственный комитет России по Москве начал проверку после сообщений о сборе подписей против сдачи квартиры в аренду родителям детей, больных раком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее координатор благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Наталья Машкова рассказала изданию "Такие дела", что инициатором сбора подписей среди её соседей была старшая по подъезду одного из домов на юго-западе Москвы, которая уверена, что онкологические заболевания – заразные и передаются воздушно-капельным путём. Она активно агитирует жильцов в пользу своей инициативы, рассказывает людям "про 157 заразных вирусов" и обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, уточнила представитель благотворительного фонда.

Благотворительные фонды часто арендуют квартиры в Москве для иногородних пациентов, так как зачастую государством финансируются только квоты на лечение, а не на проживание. На юго-западе Москвы находится Российский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, некоторые иногородние пациенты которого проходят длительное лечение амбулаторно и вынуждены жить в арендованных квартирах.