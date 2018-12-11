Почти половина женщин в России боятся стать жертвой насилия в семье

49% российских женщин опасаются стать жертвой насилия в семье, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
38% опрошенных россиянок считают, что женщины в нашей стране напрямую сталкиваются с физическим насилием не сексуального характера, 25% заявили о насилии сексуальном, и 24% - о нежелательных попытках склонить их к сексуальным отношениям.
Наконец 43% российских женщин считают, что их права часто ущемляют.
Опрос ВЦИОМ был проведён 4 декабря среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
В феврале 2017 года Владимир Путин подписал закон о декриминализации насилия в семье. Документ перевёл побои в отношении близких родственников из разряда уголовного преступления в административное правонарушение – правда, в том случае, когда оно совершается впервые.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала этот закон ошибкой.
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