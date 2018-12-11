Из учебника истории убрали текст о захвате Амурской области у Китая

Издательство "Просвещение" убрало из учебника по истории для 8-го класса информацию о захвате в ХIХ веке Россией территории Амурской области у Китая. Об этом сообщили в пресс-службе издательства.

Правки решили внести после жалобы жителя Благовещенска, который нашёл в учебник для 8 класса "История. Новое время. Конец XVIII–XIX вв." фразу о захвате территории современной Амурской области. В учебнике четко написано, что "вследствие хаоса и так далее Россия захватила Амурскую область", говорилось в обращении.

Автор жалобы считает, что не надо формировать у детей "четкое мнение, что они живут на захваченной территории".

С нового года издательство "Просвещение" запустит сервис по сбору комментариев и замечаний к публикуемым материалам. При этом там уточнили, что старая версия учебника все еще находится в действующем федеральном перечне рекомендуемых к использованию изданий. А это значит, что в школах его по-прежнему можно будет найти.