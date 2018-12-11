Госдепартамент предупредил о предназначении "Северного потока–2"

В Государственном департаменте США назвали "Северный поток -2" российским инструментом воздействия на Европу. Конгресс США рассматривает около десяти законодательных инициатив, направленных против энергетического сектора России и ее экспортных возможностей, чтобы сократить зависимость Европы от российской нефти и газа.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель федерального правительства. «В данный момент мы не можем комментировать конкретные элементы законотворчества, но мы внимательно следим за этим процессом", – отслеживаем ситуацию довольно внимательно", – сказал журналистам Фрэнк Фэннон, помощник госсекретаря по энергоресурсам, сообщает "Голос Америки".

Первым на рассмотрении законодателей находится рекомендательная резолюция, в которой Конгресс выражает неприятие строительства трубопровода «Северный поток – 2», предназначенного для доставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря. Решение по этой резолюции может быть принято уже на этой неделе. «Мы ожидаем, что Конгресс примет решение по этому вопросу и давление на российский энергетический сектор в результате будет только возрастать», – сказал Фэннон.



Западными партнерами «Газпрома» являются германские компании Uniper и Wintershall, англо-голландская группа Royal Dutch Shell, французская Engie и австрийская OMV. Фэннон призвал российских партнеров выйти из этого предприятия.



По словам представителя Госдепартамента, «Северный поток – 2» является «инструментом, с помощью которого Россия намерена усилить зависимость стран-импортёров энергоносителей и оказывать на них "принудительное воздействие". В Вашингтоне считают, что диверсификация источников энергии – ключ к сохранению энергетической независимости Европы.